Rusya 198 kişiyi tahliye etti

Likhachev, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde, ABD ve İsrail'in gün içinde saldırı düzenlediği Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Santralden ana tahliye sürecini başlattıklarını belirten Likhachev, "Otobüsler santralden İran-Ermenistan sınırına doğru yola çıktı. Tam olarak 198 kişi, bu en büyük tahliye operasyonu." dedi.

Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de santraldeki gelişmelere ilişkin sürekli bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da santrale düzenlenen son saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerden ötürü endişe duyduklarını vurgulayarak, "İnsan kayıplarına neden olan bu canice eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıları "yasa dışı ve pervasız" şeklinde tanımlayan Zaharova, "Rusya, santraldeki durumun tehlikeli bir eşiğe yaklaştığına dair uluslararası toplumun ve geniş dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için her türlü çabayı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom, santralden daha önce de tahliyeler yapıldığını açıklamıştı.

ABD ve İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de açıklamasında, saldırıdan derin endişe duyduğunu belirterek nükleer enerji santrali sahaları ve çevresindeki alanların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulamıştı.

ERAKÇİ'DEN UYARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde muhtemel bir radyoaktif serpintinin, Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

(Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Erakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.

İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

BM GENEL SEKRETERİ'NE MEKTUP

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.

Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Erakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.

Erakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez “savaş dayatıldığını” ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.

BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Erakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.

Erakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.

Abbas Erakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.