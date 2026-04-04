        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i görevden uzaklaştırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.04.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından yakalanması üzerine, aşırının 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci aracı olarak geçici bir Bakanlık'nca görevden uzaklaştırılmıştır”

        Bakanlık, alınan kararın kanuni dayanaklarının Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi olduğunu vurguladı. İşlemden uzaklaştırma işleminin geçici nitelikte olduğu belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmıştı.

        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İran Hayfa'yı vurdu

         İran'ın İsrail'in Hayfa kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu yangın çıkarken, 1 kişi yaralandı.

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!