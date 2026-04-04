Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından yakalanması üzerine, aşırının 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci aracı olarak geçici bir Bakanlık'nca görevden uzaklaştırılmıştır”

Bakanlık, alınan kararın kanuni dayanaklarının Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi olduğunu vurguladı. İşlemden uzaklaştırma işleminin geçici nitelikte olduğu belirtildi.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 4, 2026

NE OLMUŞTU? Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmıştı.