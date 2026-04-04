Dur ihtarına uymadı; iki polis yaralandı, 520 bin TL ceza kesildi

Olay, öğle saatlerinde Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Polisler, otomobille makas atan A.H.’yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.’nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.’ye drift, makas atma, ‘dur’ ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı. Öte yandan, A.H.’nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi. (DHA)