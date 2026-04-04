Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Dur ihtarına uymadı; iki polis yaralandı, 520 bin TL ceza kesildi

        Dur ihtarına uymadı; iki polis yaralandı, 520 bin TL ceza kesildi

        Kahramanmaraş'ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan 17 yaşındaki A.H., kendisini durdurmak isteyen motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, kaçan ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Otomobille polislere çarptı

        Olay, öğle saatlerinde Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Polisler, otomobille makas atan A.H.’yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü.

        POLİSLERİN DURUMU İYİ

        Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

        Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.’nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.’ye drift, makas atma, ‘dur’ ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı. Öte yandan, A.H.’nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de tır yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde TIR'ın çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları