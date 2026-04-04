Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, Almanya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Verdiği İstanbul konserinin etkisinden hâlâ çıkamadığını dile getiren şarkıcı, "Milletçe ihtiyacımız varmış… Özellikle benim çok ihtiyacım varmış. Hâlâ etkisi altındayım. Tekrar olur herhalde, ben doyamadım İstanbul konserine. Sevenlerimin de doyamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Megastar, gazetecilerin Sezen Aksu'nun İstanbul konserinde sahneye çıkacağı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, "Çok şahane olmaz mıydı kraliçe ile aynı sahneyi paylaşmak? Kendisi artık sahnelere veda etti. Yoksa en büyük hayalimdi konser serisinde onunla şarkı söylemek. O benim canım, o bambaşka bir şey" sözleriyle Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı.

Sezen Aksu

Türkiye'de konserlerinin azalmasıyla ilgili de konuşan Tarkan, "Araya pandemi girdi. Yoksa Harbiye konserlerime devam ediyordum. Ama işte baba oldum, pandemi girdi derken sahnelerle aram biraz açıldı, kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

2016'da Pınar Tevetoğlu ile nikâh masasına oturan Tarkan, 2018'de ise kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

"DUYGULARIN EN GÜZELİ"

Babalık duygusunun hayatındaki yerini ise "Şahane gidiyor. Çok güzel bir duygu, duyguların en güzeli" sözleriyle anlatan şarkıcı, fit görünümünün sırrını ise "Düzenli spor yapıyorum, sürekli yürüyüş yapıyorum. Pozitif kalmaya çalışıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum. Kötü alışkanlıklarım yok, daha ne olsun" ifadeleriyle paylaştı.

"Türkiye'den yeni bir megastar çıkar mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt veren Tarkan, "Severek dinlediğim, takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Ama bu ünvanı sanatçılara halk verir. O, halkın takdirine kalmış bir şey" dedi. Yeni projelerinin de yolda olduğunu müjdeleyen Megastar, "Güzel bir yaz olacak, çok güzel çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Megastar, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmasının ardından kendisine gelen şarkı istekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Takım için 24 yıl önce 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını yapan Tarkan, "Var olan şarkımız çok güzel diye düşünüyorum. Yani yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım. Emin değilim; gerek var mı yeni bir şarkıya bilmiyorum" dedi.

Bazı meslektaşlarının Milli Takım için şarkı hazırlığında olduğunun hatırlatması üzerine Tarkan, "Uçakta bir şeyler oldu. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" yanıtını vererek, yeni şarkı için de açık kapı bıraktı.