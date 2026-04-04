Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt - Magazin haberleri

        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt

        Megastar Tarkan, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için kendisine gelen şarkı istekleri hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 18:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, Almanya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Verdiği İstanbul konserinin etkisinden hâlâ çıkamadığını dile getiren şarkıcı, "Milletçe ihtiyacımız varmış… Özellikle benim çok ihtiyacım varmış. Hâlâ etkisi altındayım. Tekrar olur herhalde, ben doyamadım İstanbul konserine. Sevenlerimin de doyamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

        "EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

        Megastar, gazetecilerin Sezen Aksu'nun İstanbul konserinde sahneye çıkacağı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, "Çok şahane olmaz mıydı kraliçe ile aynı sahneyi paylaşmak? Kendisi artık sahnelere veda etti. Yoksa en büyük hayalimdi konser serisinde onunla şarkı söylemek. O benim canım, o bambaşka bir şey" sözleriyle Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı.

        REKLAM
        Sezen Aksu
        Sezen Aksu

        Türkiye'de konserlerinin azalmasıyla ilgili de konuşan Tarkan, "Araya pandemi girdi. Yoksa Harbiye konserlerime devam ediyordum. Ama işte baba oldum, pandemi girdi derken sahnelerle aram biraz açıldı, kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

        2016'da Pınar Tevetoğlu ile nikâh masasına oturan Tarkan, 2018'de ise kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        "DUYGULARIN EN GÜZELİ"

        Babalık duygusunun hayatındaki yerini ise "Şahane gidiyor. Çok güzel bir duygu, duyguların en güzeli" sözleriyle anlatan şarkıcı, fit görünümünün sırrını ise "Düzenli spor yapıyorum, sürekli yürüyüş yapıyorum. Pozitif kalmaya çalışıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum. Kötü alışkanlıklarım yok, daha ne olsun" ifadeleriyle paylaştı.

        REKLAM

        "Türkiye'den yeni bir megastar çıkar mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt veren Tarkan, "Severek dinlediğim, takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Ama bu ünvanı sanatçılara halk verir. O, halkın takdirine kalmış bir şey" dedi. Yeni projelerinin de yolda olduğunu müjdeleyen Megastar, "Güzel bir yaz olacak, çok güzel çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

        Megastar, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmasının ardından kendisine gelen şarkı istekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Milli Takım için 24 yıl önce 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını yapan Tarkan, "Var olan şarkımız çok güzel diye düşünüyorum. Yani yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım. Emin değilim; gerek var mı yeni bir şarkıya bilmiyorum" dedi.

        REKLAM

        Bazı meslektaşlarının Milli Takım için şarkı hazırlığında olduğunun hatırlatması üzerine Tarkan, "Uçakta bir şeyler oldu. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" yanıtını vererek, yeni şarkı için de açık kapı bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da toz taşınımı böyle görüntülendi

        Libya üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Adana'da etkili oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Bir dönemin sonu
        Bir dönemin sonu
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"