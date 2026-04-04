Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bordo-mavili yönetime sert sözlerle tepki gösterdi.

Metin Öztürk, "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktık. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Ancak Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, A Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Maç öncesi ve sonrasında kendilerine ağır küfürler edildiğini de belirten Öztürk, "Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi" ifadelerini kullandı.