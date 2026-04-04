Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Trabzonspor'a küfür tepkisi: Yazıklar olsun! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Trabzonspor'a küfür tepkisi: Yazıklar olsun!

        Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından kendilerine edilen küfürler nedeniyle bordo-mavili yönetime sert sözlerle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 23:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"

        Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bordo-mavili yönetime sert sözlerle tepki gösterdi.

        Metin Öztürk, "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktık. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Ancak Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, A Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!" dedi.

        "YAZIKLAR OLSUN!"

        Maç öncesi ve sonrasında kendilerine ağır küfürler edildiğini de belirten Öztürk, "Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gürcistan'da düşen uçakla ilgili rapor hazırlandı

        C-130 tipi Türk askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesine ilişkin Jandarma Kriminal Raporu'na göre, herhangi bir dış müdahale veya patlayıcı izine rastlanmadı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        "Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi!"
        "Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi!"
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası