Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve zirve yarışında ortalık tekrardan karıştı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydederken Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray bir maç eksiğiyle 64 puanda kalırken Trabzonspor ise puanını 63'e yükseltti. Galatasaray hafta içi erteleme maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

REKLAM

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

GOLLER NASIL GELDİ?

4. DAKİKA | Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golü ile maçta öne geçti. Ismail Jakobs'tan sıyrılan Wagner Pina'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Paul Onuachu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

48. DAKİKA | Galatasaray, Wilfried Singo'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Wilfried Singo, arka direkten gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu.

62. DAKİKA | Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun golü ile maçta tekrar öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anthony Nwakaeme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Chibuike Nwaiwu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

REKLAM

VAR TAVSİYESİNDE KARAR DEĞİŞMEDİ!

Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti. Cihan Aydın pozisyonu izledi ve sarı kart kararında bir değişikliğe gitmedi.

NWAKAEME, İLK HAFTADAN SONRA İLK KEZ 11'DEYDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.

Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

REKLAM

GALATASARAY'DA OSIMHEN, SARA VE SANE FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.

OSIMHEN'İN YERİNE ICARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

REKLAM

UĞURCAN'A ISLIKLI PROTESTO

Bordo-mavili taraftarlar, yaz transfer döneminde Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır'ı tepki gösterdi. Tribünler maç öncesi milli file bekçisinin koruduğu kaleye doğru yabancı madde atarken, top Uğurcan'ın ayağına her geldiğinde de tecrübeli eldiveni ıslıklarla protesto etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.

REKLAM

30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.

37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

48. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Singo'nun altıpas içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

62. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden ağlara gitti: 2-1

67. dakikada sağ taraftan ceza alanına ilerleyerek Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Augusto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda, çizginin önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Icardi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan top altıpas içindeki Lemina'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana, topu kontrol etti.

90. dakikada Icardi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Asprilla'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.