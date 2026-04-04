Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Dolmabahçe'den ayrıldı.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul’daki çalışma toplantısında bir araya geldi.

Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti."

Zelenskiy, öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a gelmişti.

İletişim Başkanı Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKIY: KAPSAMLI GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz.