ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta İran'a yeni bir tehditte bulundu.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı."

"SAVAŞ UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLMESİ OLASI MÜZAKERELERİ ETKİLEMEYECEK"

ABD Başkanı Trump, saatler önce yaptığ açıklamada "İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesi, Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyecek" demişti.

İran'a karşı saldırıları 'yoğun ve hassas bir askeri operasyon' olarak değerlendiren Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma şeklinden hayal kırıklığı duyduğunu söylemişti.

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini kaydederek, "Hayır, hiç etkilemeyecek. Bu bir savaş. Savaş halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.