Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!

BU SEZONKİ İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti Galatasaray karşısında elde etti.

Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleriyle bu sezon oynadığı maçlarda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, deplasmanda Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

Evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk büyük maç galibiyetini aldı.