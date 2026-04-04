        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 22:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra Galatasaray karşısında galip gelerek söz konusu rakipleri karşısında kazanamama serisini sonlandırdı.

        Daha önce, "üç büyük" rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü seriyi bitirdi.

        BU SEZONKİ İLK BÜYÜK GALİBİYET

        Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti Galatasaray karşısında elde etti.

        Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleriyle bu sezon oynadığı maçlarda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, deplasmanda Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

        Evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk büyük maç galibiyetini aldı.

        FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde daha önce büyük rakipleriyle Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

        GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMADA GALİP GELDİ

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci karşılaşmasında bu kez kazandı.

        Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım önünde ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası finali ve Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarını ise kaybetti.

        Trabzonspor, daha önce Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile oynadığı 4 resmi karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılmıştı.

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?