        Mustafa Denizli: Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi! - Trabzonspor Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşma sonrası iki takımın performansını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 23:13 Güncelleme:
        "Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi!"

        Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

        HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli karşılaşma sonrası iki takımın performansını yorumladı.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Enteresan bir maçtı bu özellikle iki takımın hafta içinde nasıl geldiğine baktığın zaman... Bir takımda hafta içini çok mutlu geçen bir Galatasaray vardı. Milli takımın başarısı sebebiyle o sevinç dalgasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri de Galatasaray’ın Osimhen’i olmadığı zaman, kendi maç kazanma düşüncesinde bir erozyon oluyor. İkincisi, Galatasaray’ı durdurmak isteyen takımların da bu karşı koymada artı bir motivasyonu oluyor. Osimhen'in olmaması Galatasaray'a ne kadar eksi yazıyorsa rakibine de o kadar artı yazıyor."

        "GALATASARAY'IN VERDİĞİ GÖRÜNTÜ HİÇ POZİTİF DEĞİLDİ"

        "Bu akşam oyunun gidişatını tayin eden taraf Galatasaray'dı. Maçın başlamasından itibaren Galatasaray'ın verdiği görüntü hiç pozitif değildi. Trabzon’un bulduğu net pozisyonlar vardı; Galatasaray’ın net pozisyonu yok. Trabzon’un 2-3 tane net pozisyonu var, hem ilk yarıda hem ikinci yarıda vardı; iyi vuramadıkları veya kaçırdıkları pozisyonlar. Bugün başka bir sonuç, oynanan maçın karşılığı olmazdı. Trabzon’un galibiyeti hak eden taraf olduğunu söylemek lazım."

