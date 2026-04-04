        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı, Abdülkerim Bardakcı kızardı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı, Abdülkerim Bardakcı kızardı!

        Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor mücadelesinin ardından bordo-mavili futbolcularla tartışma yaşadı. Kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle Trabzonsporlu futbolcuların üzerine yürüyen sarı-kırmızılı stoper, son düdüğün ardından çift sarıdan kırmızı kart görerek Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

        Giriş: 04.04.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından saha bir anda karıştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile bordo-mavili futbolcular arasında tartışma yaşandı.

        Mücadele sonrası stat hoparlörlerinden çalan şarkıyla birlikte bordo-mavili bir futbolcunun küfür ettiğini öne süren Abdülkerim, bir anda Trabzonsporlu futbolcuların arasına daldı.

        Takım arkadaşları ve teknik heyetin araya girmesiyle sakinleştirilen milli futbolcu soyunma odasına götürüldü.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre olaylar soyunma odasına giden koridorlarda da devam ederken, Abdülkerim Bardakcı'nın, "Gencecik çocuk bize küfür ediyor, bunu mu öğretiyorsunuz!" diyerek bordo-mavili kulüp yetkililerine tepki gösterdiği öğrenildi.

        KIRMIZI KART GÖRDÜ!

        Maçın hakemi Cihan Aydın, yaşanan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı'ya ikinci sarıyı ve ardından kırmızı kartını gösterdi. Abdülkerim böylece ligde 8 Nisan'da oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran Hayfa'yı vurdu

         İran'ın İsrail'in Hayfa kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu yangın çıkarken, 1 kişi yaralandı.

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
