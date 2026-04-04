Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından saha karıştı, Abdülkerim Bardakcı kızardı!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından saha bir anda karıştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile bordo-mavili futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Mücadele sonrası stat hoparlörlerinden çalan şarkıyla birlikte bordo-mavili bir futbolcunun küfür ettiğini öne süren Abdülkerim, bir anda Trabzonsporlu futbolcuların arasına daldı.

Takım arkadaşları ve teknik heyetin araya girmesiyle sakinleştirilen milli futbolcu soyunma odasına götürüldü.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre olaylar soyunma odasına giden koridorlarda da devam ederken, Abdülkerim Bardakcı'nın, "Gencecik çocuk bize küfür ediyor, bunu mu öğretiyorsunuz!" diyerek bordo-mavili kulüp yetkililerine tepki gösterdiği öğrenildi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Maçın hakemi Cihan Aydın, yaşanan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı'ya ikinci sarıyı ve ardından kırmızı kartını gösterdi. Abdülkerim böylece ligde 8 Nisan'da oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.