Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli olması öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu olması bekleniyor.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Diğer yerlerde de önemli bir değişiklik beklenmiyor.
