Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu olması bekleniyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 18° Ankara Parçalı Bulutlu 16° İzmir Parçalı bulutlu 19° Antalya Yağmurlu 18° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Parçalı Bulutlu 15° Adana Yağmurlu 20° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 19° Gaziantep Parçalı Bulutlu 18° Ağrı Parçalı Bulutlu 11°

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Diğer yerlerde de önemli bir değişiklik beklenmiyor.

