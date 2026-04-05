007'nin 64 yıllık mirası

* Parantez içindeki rakamlar, o yıllardaki hasılatların günümüzdeki karşılığını ifade ediyor.
♦ Dr. No (1962)... 16.134.550 Dolar (162 milyon dolar)
♦ Rusya'dan Sevgilerle (1963)... 24.811.445 Dolar (260 milyon dolar )
♦ Altın Parmak (1964)... 51.220.989 Dolar (520 milyon dolar)
♦ Yıldırım Harekatı (1965)... 63.634.892 Dolar (643 milyon dolar)
♦ İnsan İki Kere Yaşar (1967)... 43.085.342 Dolar (400 milyon dolar)
♦ Kraliçe'nin Hizmetinde (1969)... 22.814.087 Dolar (194 milyon dolar)
♦ Ölümsüz Elmaslar (1971)... 43.819.705 Dolar (337 milyon dolar)
♦ Yaşamak İçin Öldür (1973)... 35.384.098 Dolar (252 milyon dolar)
♦ Altın Tabancalı Adam (1974)... 20.972.986 Dolar (135 milyon dolar)
♦ Beni Seven Casus (1977)... 46.876.386 Dolar (244 milyon dolar)
♦ Ay Herekâtı (1979)... 210.308.099 Dolar (925 milyon dolar)
♦ Yalnız Senin Gözlerin İçin (1981)... 54.837.696 Dolar
♦ Ahtapot (1983)... 67.917.359 Dolar (192 milyon dolar
♦ Ölüme Bir Bakış (1985)... 50.328.158 Dolar (154 milyon dolar)
♦ Gün Işığında Suikast (1987)... 51.220.890 Dolar (141 milyon dolar)
♦ Öldürme Yetkisi (1989)... 156.167.015 Dolar (390 milyon dolar)
♦ Altın Göz (1995)... 352.194.034 Dolar (740 milyon dolar)
♦ Yarın Asla Ölmez (1997)... 125.304.452 Dolar (251 milyon dolar)
♦ Dünya Yetmez (1999)... 361.832.400 Dolar (688 milyon dolar)
♦ Başka Bir Gün Öl (2002)... 431.971.116 Dolar (756 milyon dolar)
♦ Casino Royale (2006)... 606.000.064 Dolar (939 milyon dolar)
♦ Quantum of Solace (2008)... 589.593.688 Dolar (855 milyon dolar
♦ Sykfall (2012)... 1.108.594.137 Dolar (1 milyar 563 milyon dolar)
♦ Spectre (2015)... 880.707.597 Dolar (1 milyar 180 milyon dolar)
♦ Ölmek İçin Zaman Yok (2021)... 774.153.007 Dolar (945 milyon dolar)