        Haberler Magazin Shiloh Jolie, Dayoung'un klibinde oynadı - Magazin haberleri

        Shiloh Jolie, Dayoung'un klibinde oynadı

        Shiloh Jolie, Güney Koreli şarkıcı Dayoung'un yeni klibinde dans yeteneğini konuşturdu. Müzik şirketi yetkilileri, çekimler bitene kadar Shiloh'un Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı olduğundan habersiz olduklarını itiraf etti

        Giriş: 04.04.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Kimliği gizli kaldı

        Hollywood'un ünlü isimleri Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie, profesyonel dans kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

        Geçtiğimiz yıl profesyonel olarak dans etmeye başlayan 19 yaşındaki Shiloh, K-Pop şarkıcısı Dayoung'un 7 Nisan'da yayınlanacak şarkısının klibinde yer alarak adından söz ettirdi.

        Klipteki görüntüleri üzerine sosyal medya kullanıcıları, dansçının annesi Angelina Jolie'ye olan benzerliğine dikkat çekerek, "Annesinin kopyası" ve "Annesinin ikizi gibi görünüyor" yorumlarında bulundu.

        "ANGELINA JOLIE VE BRAD PITT'İN KIZI OLDUĞUNU HİÇBİRİMİZ BİLMİYORDUK"

        People dergisinin haberine göre, Shiloh'nun klibe seçilme süreci, oldukça ilginç bir tesadüfe dayanıyor. Dayoung'un bağlı olduğu müzik şirketi yetkilisi, Güney Kore basınına yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlattı: Klipte yer alacak dansçıları belirlemek için ABD'de açık bir seçme düzenledik. Katılımcılar arasında 'Culture' adlı dans grubundan birçok yetenekli isim vardı. Shiloh da son tura kalarak kadroya girmeyi başardı. Ancak çekimler tamamlanana kadar onun Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk; bunu tesadüfen çok yakın bir zamanda öğrendik.

        SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

        2006 yılında Namibya'da dünyaya gelen Shiloh, Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu. Shiloh, anne ve babasının olaylı boşanma sürecinin ardından tıpkı ablaları Zahara ve Vivienne gibi babasının soyadını kullanmayı bıraktı. Resmi adı 'Shiloh Nouvel Jolie-Pitt' olan ünlü isim, geçtiğimiz dönemde mahkemeye başvurarak soyadını yasal olarak 'Shiloh Jolie' şeklinde değiştirmişti.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Mega

