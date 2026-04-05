Kadıköy'de dev kapışma: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

BEŞİKTAŞ 2026 YILINDA 1 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.