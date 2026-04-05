        Kadıköy'de dev kapışma: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ev sahibi Fenerbahçe, ligde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 60 puan topladı. Sarı-lacivertliler haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde girdi. 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada başladı. Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray ile puan farkını tekrardan düşürmenin peşinde. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Giriş: 05.04.2026 - 10:07 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide bu akşam Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

        2

        Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        3

        Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden galip ayrılıp Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kazandığı haftada iki ekip karşısında da takibini sürdürmek istiyor.

        4

        Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

        5

        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

        Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

        6

        BEŞİKTAŞ TAM KADRO

        Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

        7

        FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.

        Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

        8

        BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA

        Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

        9

        TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ

        Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak.

        Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        10

        BEŞİKTAŞ 2026 YILINDA 1 KEZ KAYBETTİ

        Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi.

        Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

        11

        364. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçla 364. kez birbirlerine rakip olacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi.

        12

        İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

        13

        MUHTEMEL 11'LER:

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

        14

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Bir dönemin sonu
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
