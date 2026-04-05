Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
İstanbul Beşiktaş'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda motosikletle otomobile çarparak takla atan 2 kişi öldü. Kaza anı kameraya yansıdı
Giriş: 05.04.2026 - 10:36
Beşiktaş'ta caddede motosikletle ilerleyen Ahmed Sebsebi (25) ve arkasındaki Ala Şeyhabdusselam (23) sola dönüş yapan Bülent K. (55) idaresindeki otomobile çarptı.
DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 1 hafta önce aynı noktada motosikletle ilerleyen Berat Salih Baykal’ın (22) karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
