ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Social Truth platformundan İran'a küfürlü bir paylaşım yaptı.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız – İZLEYİN GÖRÜN! Allah’a hamdolsun. Başkan DONALD J. TRUMP"

Açıklamanın orijinal dili ise şöyle:

"Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah. President DONALD J. TRUMP"

"İran’ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur bir F-15 mürettebat üyesi/subayını kurtardık. İran ordusu büyük bir güçle yoğun bir şekilde arama yapıyordu ve bize yaklaşıyordu. Kendisi çok saygın bir albay. Bu tür bir kurtarma operasyonu, “insan ve teçhizat” için taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Böyle bir şey pek olmaz! İkinci baskın, ilk baskının ardından gerçekleşti. İlk baskında, yine alışılmadık bir şekilde, güpegündüz İran üzerinde yedi saat geçirerek pilotu kurtarmıştık. Herkesin sergilediği cesaret ve yetenek gerçekten İNANILMAZDI! Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı, muhteşem ASKERLERİMİZİ korusun!"

"Anlaşmazlarsa petrollerini alırız"

Truth Social'daki paylaşımlarının ardından Fox News'e konuşan Trump, "Yarına kadar İran'la anlaşmaya varabileceğime inanıyorum. İran şu anda müzakere ediyor" dedi.

Trump, İran anlaşma yapmak istemezse petrolünü alacaklarını söyledi.

İran'dan cevap: Diğer boğazı da kapatırız

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."