Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Sedat Yılmaz'ın annesi Behice Yılmaz (73) da bir gün sonra aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Irmak Mahallesi’nde oturan Behice Yılmaz, 3 Nisan günü uyandırmak için odasına girdiği oğlu Sedat Yılmaz’ı yatağında hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılmaz’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaydan bir gün sonra dün evinde fenalaşan Behice Yılmaz, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne ve oğlu kılınan namazın ardından dün toprağa verildi.