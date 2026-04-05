Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi! | Son dakika haberleri

        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!

        İzmir'de büyük bir acı yaşandı. Kentte kalp krizinden hayatını kaybeden Sedat Yılmaz'ın annesi Behice Yılmaz da bir gün sonra aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetti

        Giriş: 05.04.2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Sedat Yılmaz'ın annesi Behice Yılmaz (73) da bir gün sonra aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Irmak Mahallesi’nde oturan Behice Yılmaz, 3 Nisan günü uyandırmak için odasına girdiği oğlu Sedat Yılmaz’ı yatağında hareketsiz buldu.

        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılmaz’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf: İHA

        Olaydan bir gün sonra dün evinde fenalaşan Behice Yılmaz, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne ve oğlu kılınan namazın ardından dün toprağa verildi.

