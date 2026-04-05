Hadise'nin geçtiğimiz yıl verdiği Harbiye konserine ait sahne performansının "yeniymiş gibi" sosyal medyada paylaşılması, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Sahne görüntüleri üzerinden gelen ağır eleştiriler üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, bu paylaşımların kasıtlı olduğunu savunan Hadise, şu ifadeleri kullandı: Bir sene önceki Harbiye konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.

— HADİSE (@Hadise) April 4, 2026

Ancak Hadise'nin "kadın hakları" ve "beden özgürlüğü"nü savunması Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i kızdırdı.

"KADIN BEDENİNİ METALAŞTIRAN SENSİN"

Akyürek, Hadise'nin bu savunmasını samimiyetsiz bularak şu sert ifadeleri kullandı: Neymiş efendim; 'Kadın bedeninden elinizi çekin'miş... En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı! Kadın bedenini metalaştıran sensin. Bu asla sanat değildir, sanatın yanından bile geçemez; bu basit bir striptiz şovdur!