Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Umut Akyütek'ten Hadise'ye sert sözler: Bu sanat değil! - Magazin haberleri

        Umut Akyütek'ten Hadise'ye: Bu sanat değil!

        "Bir sene önceki görüntüler üzerinden tüm kadınlara gözdağı verilmek isteniyor. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin" diyerek hukuki süreç başlattığını duyuran Hadise'ye, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'ten sert bir yanıt geldi; "En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı! Kadın bedenini metalaştıran sensin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu sanat değil!"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hadise'nin geçtiğimiz yıl verdiği Harbiye konserine ait sahne performansının "yeniymiş gibi" sosyal medyada paylaşılması, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

        "KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

        Sahne görüntüleri üzerinden gelen ağır eleştiriler üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, bu paylaşımların kasıtlı olduğunu savunan Hadise, şu ifadeleri kullandı: Bir sene önceki Harbiye konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.

        REKLAM

        Ancak Hadise'nin "kadın hakları" ve "beden özgürlüğü"nü savunması Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i kızdırdı.

        "KADIN BEDENİNİ METALAŞTIRAN SENSİN"

        Akyürek, Hadise'nin bu savunmasını samimiyetsiz bularak şu sert ifadeleri kullandı: Neymiş efendim; 'Kadın bedeninden elinizi çekin'miş... En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı! Kadın bedenini metalaştıran sensin. Bu asla sanat değildir, sanatın yanından bile geçemez; bu basit bir striptiz şovdur!

        #Umut Akyütek
        #hadise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
