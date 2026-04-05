Mustafa Bozbey tutuklandı, eşi, kızı ve kardeşi için adli kontrol kararı

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu 30 şüpheli tutuklandı.