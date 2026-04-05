        İran'dan Trump'a cevap: Saldırırsanız diğer boğazı da kapatırız

        ABD Başkanı Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı nedeniyle küfür etmesi ve salı gününe kadar süre vermesine İran'dan cevap geldi. İran lideri Mücteba Hamaney'in sözcüsü, "Saldırı olursa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatırız" açıklamasını yaptı. Öte yandan, İran, Hürmüz Boğazı'nın "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

        Giriş: 05.04.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ABD ve İran arasında müzakere söylemleri yerini tekrar üst düzey tehditlerin bulunduğu çatışmalara bıraktı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın salı gününe kadar açılması, aksi halde İran'ın köprülerinin ve enerji santrallerinin bombalanmasını içeren küfürlü mesajına İran'dan yanıt geldi.

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır" dedi.

        Babu'l Mendeb Boğazı nerede?

        Babu'l Mendeb Boğazı, Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayan dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biridir.

        İran bu su geçidini Yemen'deki Husilerin yardımıyla kapatırsa, Kızıldeniz'i de kilitlemiş olacak.

        İRAN, SAVAŞ TAZMİNATI TALEP ETTİ

        İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

        Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.

