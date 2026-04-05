Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü

        Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü

        Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi. Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir kanun çalışması yapacaklarını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

        Programda konuşan Bakan Gürlek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirten Gürlek, bu konuda Durgut ile kısa sürede yakın çalışma imkanlarının olduğunu anlattı.

        REKLAM

        Bakan Gürlek, hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

        Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti. Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

        "DEVLETİN SESLERİNİ DUYDUĞUNU, ACILARINI PAYLAŞTIĞINI HİSSETMESİ ÇOK KIYMETLİ"

        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, son dönemde Türkiye'nin de gündeminde olan suça sürüklenen çocukların neden olduğu mağduriyetler ve 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını çok rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi.

        TBMM bünyesinde kurulan komisyonda tüm risk ve koruyucu faktörlerin kapsamlı şekilde analiz edildiğini belirten Durgut, çocukları korumaya yönelik önleyici ve rehabilite edici adımların atılmasının yanı sıra cezaların daha caydırıcı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Durgut, Bakan Gürlek'in de bu sürece çok duyarlı olduğunu aktararak, "Bugün de ailelerimiz sizlerle bire bir görüşme fırsatı yakaladı, sizin davetinizle. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. İnsanlar acılarını yaşarken, adalet mücadelesi sürdürürken, devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını, onların yanında olduğunu hissetmesi çok kıymetli." diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüştü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri