Otomobil fiyatları için artış uyarısı

Orta Doğu'da Şubat sonundan bu yana devam eden savaş otomobil satışlarına da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında yüzde 13 oranında azaldı ve 101 bin 997 adette kaldı.

Yaşanan son gelişmeler, sektördeki yıl sonu beklentilerini de daha karamsar bir hale getirdi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en çok satılan binek aracı olan Toyota RAV4'ün İspanya'nın Malaga kentindeki lansmanında bir araya geldiğimiz Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, küresel gelişmelerin Türkiye pazarına etkilerini değerlendirdi.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a konuştu.

Bozkurt, son dönemde özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlerde navlun maliyetlerinin yüzde 30 oranında arttığını belirterek, Orta Doğu'da devam eden savaşın tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

"ARTAN MALİYETLER FİYATLARA YANSIYACAK"

Mart ayında otomotiv pazarında yaşanan daralmaya da dikkat çeken Bozkurt, "Nisan ayında beklenen fiyat artışlarının normal şartlarda pazarı canlandırması gerekirdi, ancak mevcut jeopolitik gelişmeler bu etkiyi ortadan kaldırdı. Emtia yatırımcıları otomobil yerine farklı araçlara yöneldi. Altında kalan bir müşteri kesimi olduğunu duyuyoruz" dedi.

Artan maliyet baskısına da değinen Bozkurt, "Üreticiler maliyet artışlarını distribütörlere yansıtmaya başladı. Biz de bunu maalesef araç fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız" diye konuştu.

Toyota Türkiye'nin öncelikli gündeminin tedarik planları ve lojistik maliyetleri olduğunu vurgulayan Bozkurt, savaşın süresinin hem pazar büyüklüğünü hem de satış performansını doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, mevcut koşullar altında geçen yılki pazar büyüklüğünün bu yıl aşılmasının zor göründüğünü de söyledi.

"YERLİ ÜRETİMLE 40 BİN POTANSİYEL VAR"

Japonya’dan ithal edilen Corolla Cross ve RAV4 modelleri üzerinde yüzde 35 ek gümrük vergisi bulunduğunu hatırlatan Bozkurt, bu durumun satışları olumsuz etkilediğini söyledi.

Corolla Cross’un Türkiye’de üretilmesi halinde yıllık 40 bin adetlik satış potansiyeline ulaşabileceğini ifade eden Bozkurt, mevcut durumda satışların 12 bin adetten 6 bin adede gerilediğini belirtti.

"ASIL SORUNUMUZ ARAÇ BULMAK"

Mevcut tebliğler nedeniyle plug-in hibrit ve elektrikli modelleri Türkiye’ye getiremediklerini de vurgulayan Bozkurt, "Biz Türkiye'de 35 yıldır üretim yapan bir markayız ama biz de ek gümrük vergilerine maruz kalıyoruz. Bu yüzden ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel talebin yüksek olması nedeniyle daha fazla araç temin etmek için yoğun çaba harcadıklarını da kaydeden Bozkurt, "Bugün bizim asıl sorunumuz araç satmak değil, araç bulmak" dedi.