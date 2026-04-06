Sosyal medya ikiye bölündü: Lezzetli mi, değil mi? İşte ünlülerin viral olan ilginç yemek tarifleri
Ünlüler bu kez kırmızı halıda değil, mutfakta konuşuluyor! Alışılmışın dışına çıkan tarifler kimi zaman "bunu denemeliyim" dedirtirken, kimi zaman da sosyal medyada tartışma başlatıyor. Turşulu içeceklerden cipsli sandviçlere uzanan bu ilginç lezzetler, hem şaşırtıyor hem merak uyandırıyor.
Jennifer Aniston
Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston, yıllarca Friends setine götürdüğü salatanın tarifini paylaştı ve tarif, sosyal medyada çok sevildi. Üstelik sağlıklı ve tok tutması açısından da tam not aldı. Bu tarif artık sosyal medyada, 'Friends Salatası' olarak biliniyor.
Friends Salatası tarifi
Malzemeler (2 kişilik)
2 su bardağı doğranmış marul (romaine ideal)
1 adet haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)
2 adet haşlanmış yumurta
1 adet avokado
2-3 dilim hindi füme / pastırma (opsiyonel ama orijinaline yakın)
Yarım su bardağı rendelenmiş veya ufalanmış peynir (cheddar / rokfor / beyaz peynir karışık da olur)
1 adet küçük domates (isteğe bağlı)
Sosu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı sirke (elma ya da üzüm)
Yarım limon suyu
Tuz, karabiber
Yapılışı
Marulu geniş bir kaseye alın.
Üzerine tavuk, doğranmış yumurta, avokado ve diğer malzemeleri ekleyin.
Sosu ayrı kapta karıştırın.
Salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırın.
Dua Lipa
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, oldukça ilginç bir içecek kombinasyonu paylaştı. Lipa, kola, turşu suyu ve jalapeno biberlerini karıştırdığı, kendine has tarifi paylaştı. İnternette yüzlerce kez denendi ve kulağa her ne kadar tuhaf gelse de çoğu zaman da beğenildi.
Dua Lipa kolası tarifi
Malzemeler
1 kutu kola (genelde diyet kola kullanıyor ama normal kola da olur)
1-2 yemek kaşığı turşu suyu
1-2 yemek kaşığı jalapeno (acı biber) turşu suyu
Birkaç dilim turşu
Birkaç dilim jalapeno (isteğe bağlı)
Buz
Yapılışı
Bardağı buzla doldurun
Üzerine kolayı dökün
Turşu suyunu ve jalapeno suyunu ekleyin
İçine birkaç dilim turşu ve biber atın
Ölçüler tam net değil çünkü Dua Lipa her şeyi göz kararı ekliyor.
Channing Tatum
İlginç bir tarif de Channing Tatum'dan geliyor! Tatum, cips, reçel ve fıstık ezmesinden oluşan bir sandviç tarifi verdi. Çok severek yediğini belirttiği sandviç, interneti ikiye böldü. Alışılmadık bir lezzet kombinasyonu olduğu için herkes tarafından sevilmedi.
Tatum'un cipsli sandviç tarifi
Malzemeler
2 dilim tost ekmeği
1-2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı reçel (çilek/üzüm fark etmez)
Bir avuç herhangi bir cips
Yapılışı
Ekmek dilimlerinden birine fıstık ezmesini sürün.
Diğer dilime reçeli sürün.
Arasına bolca cips koyun.
Ekmekleri kapatın ve hafif bastırın.
İsterseniz ortadan ikiye keserek servis edin.
Kylie Jenner
Kylie Jenner’ın sütlü ramen tarifi, klasik instant ramenin basit ve sulu yapısını daha yoğun ve kremamsı bir hale getirmesi nedeniyle kısa sürede viral oldu. Süt, yumurta ve tereyağı eklenmesiyle ortaya çıkan bu versiyon, özellikle pandemi döneminde evde pratik ama farklı tarif arayanlar tarafından ilgi gördü.
Öte yandan tarif, ramen gibi geleneksel olarak sütle ilişkilendirilmeyen bir yemeğe süt eklenmesi nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından garip ve alışılmadık bulundu.
Kylie Jenner sütlü ramen tarifi
Malzemeler
1 paket hazır ramen
Yarım çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
Ramenin kendi baharat paketi
Yapılışı
Ramen’i paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Suyunu tamamen süzmeyin.
Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın.
Tavada tereyağını eritin, ince doğranmış sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.
Haşlanan ramenin içine sütü ekleyin ve karıştırın.
Çırpılmış yumurtayı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
Baharat paketini ekleyin ve karıştırın.
Son olarak sarımsaklı tereyağını ekleyin ve karıştırın.
Yumurtayı eklerken hızlı karıştırın, kesilmesin.
Kıvam için biraz suyunu içinde bırakın.
Gigi Hadid
Victoria Secret'ın en ünlü mankelerinden Gigi Hadid, 2020 yılında tüm dünya pandemideyken sıklıkla yaptığı bir makarna tarifi paylaştı. Gigi'nin makarnası milyonlarca kez yapıldı ve her seferinde da çok beğenildi.
Hadid İtalyan mutfağının klasik tariflerinden biri olan Penne alla Vodka tarifinin kendi versiyonunu bulmuştu.
Gigi Hadid makarnası
Malzemeler
250-300 gr makarna (penne / rigatoni ideal)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 küçük soğan veya arpacık soğan
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı domates salçası
1 su bardağı krema
1-2 yemek kaşığı votka (opsiyonel)
1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre artır)
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı parmesan
Tuz, karabiber
Biraz makarna suyu
Yapılışı
Makarnayı haşlayın (biraz suyunu ayırın).
Tavada zeytinyağını ısıtın, soğan + sarımsağı kavurun.
Salçayı ekleyin ve biraz karamelize olana kadar pişirin.
Votkayı ekleyin (kullanıyorsanIz) ve kısa süre uçur.
Kremayı ve pul biberi ekleyin, karıştırın.
Makarnayı ve biraz makarna suyunu ekleyin.
Tereyağı ve parmesanla bağlayın.
Tuz-karabiberi ekleyin, üstüne fesleğen atın (varsa).
Tarifin içindeki votka, tamamen isteğe bağlı ekleniyor. Gigi Hadid, bu tarifi paylaştığında hamileydi o yüzden votkasız halini tercih ediyordu.
Selena Gomez
Selena Gomez de ilginç tatlardan hoşlanan biri! Katıldığı bir şov pogramında verdiği ilginç patlamış mısır tarifi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Gomez, patlamış mısırı, üzerine turşu suyu ve acı sos dökerek yediğini açıklamıştı.
Selena Gomez patlamış mısır tarifi
Malzemeler
1 kase sade patlamış mısır (tatlı değil, normal)
Tabasco (ya da başka acı sos)
Tuz
Turşu suyu (özellikle dereotu turşusu suyu)
Yapılışı
Patlamış mısırı hazırlayın (mikrodalga ya da tencerede).
Üzerine bolca acı sos dökün.
Biraz tuz ekleyin.
Kaseyi kapatıp iyice sallayın (her yere bulaşsın).
Ayrı bir kaseye turşu suyu koyun.
Yerken mısırları turşu suyuna batırarak tüketin.
En kritik nokta:
Mısırın içine direkt turşu suyu dökülmüyor. Batırarak yeniyor, böylece mısır yumuşamıyor.
Çağla Şikel
Çağla Şıkel’in sosyal medyada paylaştığı “sağlıklı çikolata” tarifi, klasik tatlı anlayışından uzak, oldukça ilginç bir alternatif sunuyor. Şeker yerine bal, sütlü çikolata yerine kakao ve Hindistan cevizi yağı kullanılan bu tarif, rafine şekersiz olmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda “fit tatlı” arayanların tarif listesine girdi.
Çağla Şikel çikolatası tarifi
Malzemeler
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı kakao
3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı tahin (isteğe bağlı ama genelde kullanıyor)
Yapılışı
Hindistan cevizi yağını eritin.
İçine kakao ve balı ekleyin, karıştırın.
Tahin eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin ve karıştırın.
Karışımı bir kaba dökün.
Buzdolabında 1-2 saat bekletin.
Donunca dilimleyerek tüketin.
Pelin Karahan
Pelin Karahan, katıldığı bir programda ilginç bir tarif verdi. Tarifte kaşar peynirinin üzerine Türk kahvesi ve bal ekleniyordu. Oldukça deneysel olarak karşılanan bu tarif, sosyal medyada ilgi gördü.
Pelin Karahan tarifi
Malzemeler
Kaşar peyniri (eski ya da taze)
Üzerine toz Türk kahvesi
En üste bal
Bu üç malzeme direkt üst üste koyup yeniyor.
Tariflerin görseli ve haberin kapağı yapay zekâ ile oluşturuldu.