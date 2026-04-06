        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı - Son dakika - 6 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin güney kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

        Giriş: 06.04.2026 - 07:18 Güncelleme:
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Güneşli 17°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 18°

        Gaziantep

        Yağmurlu 17°

        Ağrı

        Güneşli 11°

        Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

