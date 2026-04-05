Fenerbahçe büyük maçlarda bir başka!
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 13 puan topladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 3 puana ulaştı.
Tedesco'nun öğrencileri bu sezon büyük maçlarda elde ettiği başarıları bu karşılaşmada da sürdürdü.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2 maçı da kazanırken, Galatasaray ile evinde berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla yendi.
Kanarya, Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.
Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı.
7 MAÇ SONRA KALESİNİ KAPATTI!
Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetin yanı sıra rakibine de gol izni vermezken, 7 maç sonra kalesini gole kapattı.
Son olarak ligin 20. haftasında Kocaelispor'a karşı gol yemeyen Kanarya, sonrasında oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında gole engel olamadı.
Kaleci Ederson, siyah-beyazlıların gol pozisyonlarında başarılı kurtarışlara imza atarken, Fenerbahçe bu sezon 9. kez kalesinde gol görmedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE 5. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbide kaydettiği golle birlikte Süper Lig’de 5. golünü kaydetti.
Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Fenerbahçe’de ilk sezonunu yaşayan Kerem, ligde 5. gol sevincini yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Turkcell Süper Kupa’da da 1 golü bulunuyor.