        Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 devirdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kanarya bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Ligde deplasmanda 11 maç sonra kaybeden 4. sıradaki siyah-beyazlılar ise 52 puanda kaldı.

        Giriş: 05.04.2026 - 19:00
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!

        Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu... Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

        Nefes kesen mücadelede Kanarya'a üç puanı getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

        Fenerbahçe'nin 56. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada eline geçen fırsatı geri çevirmeyen Tedesco'nun öğrencileri, puanını 63'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

        Ligde 11 maç aradan sonra deplasmanda mağlup olan 4. sıradaki Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.

