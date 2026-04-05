Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 devirdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kanarya bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Ligde deplasmanda 11 maç sonra kaybeden 4. sıradaki siyah-beyazlılar ise 52 puanda kaldı.
Giriş: 05.04.2026 - 19:00
Fenerbahçe'nin 56. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada eline geçen fırsatı geri çevirmeyen Tedesco'nun öğrencileri, puanını 63'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.
Ligde 11 maç aradan sonra deplasmanda mağlup olan 4. sıradaki Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.
