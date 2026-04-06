Eskişehir'de karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.