Eskişehir'de karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
Eskişehir Sivrihisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, geçtiği karşı şeritteki bir otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı korkunç kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Giriş: 06.04.2026 - 03:44
Eskişehir-Ankara karayolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan 2 kişi de yaralandı.
Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
