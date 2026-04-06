Ankara'da yürek yakan kaza, önceki gün sabah saat: 07.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelmişti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kızılcahamam istikametine seyreden özel halk otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmıştı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YOLCU YARALANDI

İHA ve ANKA'daki habere göre kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabilmişti. Olayda, otobüs şoförü dahil 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı.

Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR YETERLİLİK BELGESİ VE UYGUNLUK RAPORU EKSİK

Olaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Özel halk otobüsü sahibi İ.Ç., sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.