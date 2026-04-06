Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme | Ankara haberleri | Son dakika haberleri

        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!

        Ankara'da, 5 kişinin can verdiği, 14 kişinin ise yaralandığı trafik kazasıyla ilgili özel halk otobüsünün sahibi olan İ.Ç. tutuklandı. İ.Ç.'nin, şoförün yeterlilik belgesini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve uygunluk raporu almadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 07:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da yürek yakan kaza, önceki gün sabah saat: 07.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelmişti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kızılcahamam istikametine seyreden özel halk otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmıştı.

        5 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YOLCU YARALANDI

        İHA ve ANKA'daki habere göre kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabilmişti. Olayda, otobüs şoförü dahil 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı.

        Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        ŞOFÖR YETERLİLİK BELGESİ VE UYGUNLUK RAPORU EKSİK

        Olaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

        Özel halk otobüsü sahibi İ.Ç., sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        #ankara
        #Son dakika haberler
