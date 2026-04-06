Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.936,35 %-0,88
        DOLAR 44,6017 %0,04
        EURO 51,4750 %0,09
        GRAM ALTIN 6.666,15 %-0,57
        FAİZ 42,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,60 %-1,07
        BITCOIN 69.123,00 %2,20
        GBP/TRY 58,9864 %0,11
        EUR/USD 1,1525 %0,05
        BRENT 109,73 %0,64
        ÇEYREK ALTIN 10.901,71 %-0,55
        Haberler Ekonomi Enerji Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti - Enerji Haberleri

        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için süre verip enerji altyapısını bombalamakla tehdit etmesi, petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.04.2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı salı gününe kadar açması için süre vermesi ve aksi halde enerji santrallerine saldırı tehdidinde bulunması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.

        Uluslararası gösterge olan Brent petrol sabah saatlerinde 109 dolara çıktı. Mayıs vadeli ABD ham petrolü fiyatları, önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,5 artışla varil başına 112,08 dolara yükseldi.

        OPEC+'DAN KÜRESEL ENERJİ UYARISI

        Öte yandan pazar günü gerçekleştirilen OPEC+ panel toplantısında, enerji altyapılarına yönelik saldırılar gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

        Reuters tarafından görülen taslak açıklamada, bu tür saldırıların onarım sürecinin hem yüksek maliyetli hem de zaman alıcı olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığı hatlarının güvenliğinin sağlanmasının, enerji arzının kesintisiz devamı açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Komite ayrıca, zarar gören enerji tesislerinin yeniden tam kapasiteye ulaşmasının uzun sürdüğüne dikkat çekerek, bu durumun küresel enerji arzında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
