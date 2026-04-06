Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı salı gününe kadar açması için süre vermesi ve aksi halde enerji santrallerine saldırı tehdidinde bulunması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.

Uluslararası gösterge olan Brent petrol sabah saatlerinde 109 dolara çıktı. Mayıs vadeli ABD ham petrolü fiyatları, önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,5 artışla varil başına 112,08 dolara yükseldi.

OPEC+'DAN KÜRESEL ENERJİ UYARISI

Öte yandan pazar günü gerçekleştirilen OPEC+ panel toplantısında, enerji altyapılarına yönelik saldırılar gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Reuters tarafından görülen taslak açıklamada, bu tür saldırıların onarım sürecinin hem yüksek maliyetli hem de zaman alıcı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığı hatlarının güvenliğinin sağlanmasının, enerji arzının kesintisiz devamı açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Komite ayrıca, zarar gören enerji tesislerinin yeniden tam kapasiteye ulaşmasının uzun sürdüğüne dikkat çekerek, bu durumun küresel enerji arzında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.