Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mircea Lucescu yoğun bakımda! Oğlundan son dakika açıklaması - Futbol Haberleri

        Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede olan Mircea Lucescu'nun durumu sabaha karşı kötüleşti. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı. Oğlu Razvan Lucescu "Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!

        Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

        Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

        OĞLU RĂZVAN LUCESCU'DAN İLK AÇIKLAMA

        Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Pazar akşamı Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada, Lucescu’nun durumunun kritik olduğunu belirtti. Bakan Rogobete, “Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu. Yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan kötüleşti” dedi.

        Lucescu’nun oğlu ve PAOK Selanik’in teknik direktörü Răzvan Lucescu, babasının durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bükreş’e özel uçakla gelen Răzvan Lucescu, hastaneye götürülmeden önce gazetecilere, “Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

        Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

        Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

        Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!