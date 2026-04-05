Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

OĞLU RĂZVAN LUCESCU'DAN İLK AÇIKLAMA

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Pazar akşamı Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada, Lucescu’nun durumunun kritik olduğunu belirtti. Bakan Rogobete, “Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu. Yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan kötüleşti” dedi.

Lucescu’nun oğlu ve PAOK Selanik’in teknik direktörü Răzvan Lucescu, babasının durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bükreş’e özel uçakla gelen Răzvan Lucescu, hastaneye götürülmeden önce gazetecilere, “Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.