Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi | Son dakika haberleri

        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!

        Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 08:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı’nın yanındaki sahada ağırladı.

        HAKEME SU UZATTI YERE YIĞILDI

        AA'da yer alan habere göre 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı.

        HAKEMLER KALP MASAJI YAPTI

        Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KARŞILAŞMA İPTAL EDİLDİ

        Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi. İşlemlerin ardından Adapazarı Yorgalar Asri Mezarlığı morguna götürülen Bebe'nin cenazesinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün uçakla İstanbul’dan Urfa’ya gönderileceği bildirildi.

        BAŞKAN YILDIRIM: ÇOK ÜZGÜNÜZ

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, güzel başlayan karşılaşmanın kardeşçe ve çekişmeli geçtiğini anlattı.

        Takımını dinlendirmek için mola aldığı sırada Mustafa Bebe’nin hakemlere su verirken bir anda yere yığıldığını belirten Yıldırım, "Sağlık ekiplerimiz hemen müdahale etti. Sahada iki sağlık görevlimiz vardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Dilinin geri kaçtığı fark edilince müdahale edildi ve kalp masajına başlandı. 112 Acil Servis’i aradık, ambulans yaklaşık 3 dakika içinde geldi. O an hocamızın nabzı alınabiliyordu, kalbi yeniden atmaya başlamıştı. Ambulansta müdahale devam etti ve hastaneye sevk edildi. Ancak maalesef hocamızı kaybettik" diye konuştu.

        Yıldırım, Mustafa Bebe’nin Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu camiasına önemli hizmetler vermiş, sevilen bir isim olduğunu dile getirerek, "Tüm spor camiasının, özellikle Şanlıurfa’daki yönetimin, takımın ve ailesinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Biz Sakarya olarak böyle bir şey yaşanacağını asla düşünmezdik. Her şey bir maç atmosferinde devam ederken… Takdiriilahinin önüne geçilmiyor. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

        Sahada sağlık görevlisi bulunmadığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Federasyonumuzun kuralları gereği sahada sağlık görevlisi bulundurulması zorunludur. Bugün sahada iki sağlıkçımız vardı. Müdahale hızlı ve doğru şekilde yapıldı, ambulans da kısa sürede ulaştı. Herhangi bir eksiklik yaşanmadı. Dün akşam hocamızın sırt ağrısı olduğunu öğrendik ancak hastaneye gitmek istememiş. Maç öncesinde ise gayet sağlıklıydı. Sohbet ettik, şakalaştık, takımını bizzat hazırladı. Maç sırasında da hiçbir sorun yoktu. Mola anında sporcularına su verdi, ardından hakemlere su götürürken aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin."

        #sakarya
        #Son dakika haberler
