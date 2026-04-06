6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları

Bu haftanın temaları hız, cesaret ve sağlam adımlar atmak. 9 Nisan’da Mars’ın Koç burcuna geçişi ile birlikte hayatta harekete geçme isteği artarken, sabırsızlık ve sert çıkışlar da gündeme gelebilir.

30 Mart’tan bu yana Venüs’ün Boğa burcundaki seyri ise ilişkilerde güven, konfor ve maddi istikrar arayışını güçlendiriyor. Yani bir yanda hızlı ilerlemek isterken, diğer yanda daha temkinli ve kalıcı adımlar atmak isteyebilirsiniz.

Peki 6–12 Nisan haftasında sizi neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, Mars burcunuza geçerken enerjiniz yükseliyor. Ancak sabırsızlıkla hareket etmek yerine adımlarınızı planlayın.

Sevgili Boğalar, Venüs’ün desteğiyle hem ilişkiler hem para konularında şanslısınız. Konfor alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevrenizde hareketlilik artıyor. Ani gelişmeler karşısında kontrollü olmalısınız.

Sevgili Yengeçler, kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler var. Üstlerinizle iletişimde daha sakin kalmaya dikkat.

Sevgili Aslanlar, yeni başlangıçlarla ilgili konular gündemde. Cesaretiniz yüksek ama acele karar vermeyin.

Sevgili Başaklar, maddi konular ve ortaklı işler hızlanıyor. Risk alırken temkinli olmanız faydalı olacaktır.

Sevgili Teraziler, ilişkilerde hareketli bir hafta sizi bekliyor. Ani tepkilerden kaçınmanız dengeyi korumanızı sağlayacak.

Sevgili Akrepler, günlük hayatınızda tempo artıyor. Enerjinizi doğru yönlendirirseniz verimli sonuçlar alabilirsiniz.

Sevgili Yaylar, aşk hayatınızda cesur adımlar gündemde. Ancak hızlı kararlar sonradan sizi zorlayabilir.

Sevgili Oğlaklar, ev ve aile konularında ani gelişmeler olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmek önemli.

Sevgili Kovalar, iletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor. Düşünmeden söylenen sözlere dikkat etmelisiniz.

Sevgili Balıklar, maddi konular ön planda. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gereken bir haftadasınız.