Aslı Bekiroğlu: Cefakâr annem hakkın ödenmez

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle sonrasında altı kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, son iki yıl içerisinde yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Aslı Bekiroğlu, zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan annesi Süheyla Bekiroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, teşekkür etti. Bekiroğlu, “Cefakâr annem, hakkın ödenmez. İnşallah ben de 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum. Seni çok seviyorum. Annenizin kıymetini bilin. Bütün bu süreç boyunca yavrusu acı çekiyor diye belki de benden daha çok yıpranan canım annem, en büyük destekçim. İyi ki varsın, hep ol!” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları sadece Bekiroğlu’nun mesajını değil, annesinin genç görünümünü de konuştu.