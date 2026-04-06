Eski hakemler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

"İHLAL YOK, SARI KART OLMAZ"

32. dakikada Hyeon-Gyu Oh ceza alanı içinde yerde kaldı, Fenerbahçeli oyuncular kart bekledi.

Bahattin Duran: Penaltı yok. Hakemin yeri çok iyi. Bu pozisyonda Oh topu bıraktı ve kendisini de bıraktı. En kötü ihtimalle hakemin uyarmasını beklerdim.

Deniz Çoban: Son şarj olmasa bir aldatma düşünürdüm. Aldatma olmaz. Hakemin aut kararı doğru.

Bülent Yıldırım: İhlal yok, şüphesiz. Küçük de olsa şarj olduğu için aldatmadan kurtardı Oh.