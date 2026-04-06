Toyota RAV4 'evrim' geçirerek yoluna devam ediyor

1990’lı yıllarda SUV kavramı, genellikle büyük ve ağır arazi araçlarıyla eş anlamlıydı. Ancak 1994 yılında Toyota’nın tanıttığı RAV4, bu algıyı kökten değiştiren bir model oldu.

Daha hafif yapısı, binek otomobillere yakın sürüş karakteri ve yalnızca 4x4 değil, önden çekiş seçeneği de sunmasıyla RAV4; dönemin merdiven şasili, hantal arazi araçlarına karşı kompakt ve modern bir alternatif olarak öne çıktı. 1990’ların ilk yarısında ortaya çıkan bu formülün ne kadar başarılı olduğu ise satış rakamlarından açıkça görülüyor.

RAV4, 30 yılı aşkın sürede 180’den fazla ülkede 15 milyonu aşan satışa ulaşarak markanın en popüler modellerinden biri haline geldi. Avrupa’da 2.5 milyondan fazla satış elde eden model, Toyota’nın büyümesinde de önemli rol oynadı. Hem Avrupa’da hem de global pazarda en çok tercih edilen Toyota SUV’u olmayı sürdüren RAV4, 2025 yılında ise dünyanın en çok satan modeli unvanını elde etti.

EKSİK YÖNLER GİDERİLMİŞ

Yeni RAV4 ile İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Avrupa lansmanında tanıştık. İlk izlenim şu: Bu model bir devrim değil, başarılı bir evrim. Toyota, mevcut başarıyı koruyarak eksikleri gidermeyi tercih etmiş.

Tasarım tarafında, beşinci nesilde daha keskin hatlara kavuşan RAV4, yeni nesilde çok daha agresif bir görünüme sahip. İnce LED farlar ön bölümde modern bir hava yaratırken, arka tarafta tüm fonksiyonları tek parçada toplayan yeni LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Yan profildeki keskin yüzeyler ve geniş çamurluk hatları ise araca kaslı ve güçlü bir duruş kazandırıyor. Tüm bu yeniliklere rağmen aracın boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış.

Asıl büyük dönüşüm ise kabinde yaşanıyor. Yeniden tasarlanan iç mekân, daha ferah bir atmosfer sunarken dijital teknolojilerle de öne çıkıyor.

Elektronik 'shift-by-wire' vites sistemi sayesinde orta konsol daha sade ve modern bir yapıya kavuşmuş.

Fakat, kabin içindeki malzeme kalitesinin nesil değişimi ile birlikte geriye gitmesi ise günümüzde bir trend olarak yeni RAV4'te de kendine yer bulmuş.

ORTA KOLÇAK ÇIKARILABİLİYOR

Artık daha teknolojik bir görünüm sunan kokpitte, gösterge paneli 12.3 inçlik dijital ekrana dönüşürken, multimedya ekranının boyutu da 12.9 inçe çıkmış. Toyota’nın yeni 'Arene' yazılımı da ilk kez bu modelde kullanılıyor. 4 kat daha hızlı çalışan ve sezgisel bir deneyim sunan sistem, güçlü işlemcisi, yüksek depolama kapasitesi ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor.

Birçok fonksiyonun fiziksel tuşlar ile yapılabilmesi de, araç içi deneyimi oldukça pratik hale getiriyor.

Kabin içindeki bir diğer yenilik ise tamamen çıkarılabilen ve çift taraflı kullanılabilen orta kolçak. Bu parça, gerektiğinde bir dizüstü bilgisayar masasına dönüşerek rakiplerine göre farklı bir kullanım sunuyor.

HİBRİT MOTOR İLE GELECEK

Yeni RAV4, markanın güncel plug-in hibrit ve beşinci nesil tam hibrit teknolojileriyle satışa sunulacak. Ancak Türkiye’ye yalnızca 4x4 çekiş sistemine sahip tam hibrit versiyon gelecek. Plug-in hibrit versiyon ise elektrikli araç tebliğindeki şartları sağlamaması nedeniyle ithal edilemeyecek.

2.5 litrelik hibrit motor, artırılan tork sayesinde daha canlı bir performans sunuyor. Dört çeker versiyonda toplam güç 194 beygire ulaşırken, önden çekişli versiyonda bu değer 185 beygir olarak açıklanıyor. Yenilenen güç aktarım sistemi, güncellenmiş kontrol ünitesi ve daha hafif lityum-iyon batarya, sistemin verimliliğini artırıyor.

Fabrika verilerine göre dört çeker versiyonun yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.3 litre. Malaga’da gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 90 kilometrelik test sürüşünde ise 6.3 litrelik bir ortalama yakaladık. Bu da resmi verilere oldukça yakın bir sonuç.

Sürüş tarafında ise daha rijit gövde yapısı dikkat çekiyor. TNGA-K platformu üzerinde geliştirilen araçta gövde rijitliği yaklaşık yüzde 9.7 oranında artırılmış. Bu da viraj performansına ve yol tutuşuna olumlu katkı sağlıyor. Süspansiyon bağlantılarındaki iyileştirmeler de sürüş dengesini güçlendiriyor.

Test sürüşü boyunca şanzımanın daha akıcı çalıştığını, özellikle yüksek hızlarda rüzgâr ve yol sesinin belirgin şekilde azaltıldığını gözlemledik. Ayrıca daha kalın direksiyon simidi de sürüş hissini iyileştiren detaylar arasında yer alıyor. Aracın darbe emişleri de eskisinden daha başarılı, bu sayede konfor seviyesinin yükseltildiğini hissettiriyor.

Kabin için tasarımı, sürüş hissiyatı ve yeni dijital ekranlar, RAV4'ün direksiyonuna geçtiğinizde sanki küçük bir Land Cruiser Prado kullanıyormuş izlenimi verebiliyor.

D SUV MU, C SUV MU?

Sonuç olarak, yeni nesil RAV4 başarılı bir evrim geçirmiş. Toyota, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak her açıdan geliştirilmiş bir SUV ortaya koymuş.

Ancak, günümüzde birçok C-SUV modelinin uzunluğunun 4.65 metreye kadar ulaştığı düşünüldüğünde, Toyota RAV4’ün 4.6 metrede sabit kalan uzunluğu, aracın D-SUV mu yoksa iri bir C-SUV mu olduğu konusunda tartışma yaratabilir.

Peki yeni RAV4 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un açıklamasına göre yeni RAV4, yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

Henüz fiyatı açıklanmayan modelden bu yıl için yalnızca 500 adet getirilmesi planlanıyor.

RAV4, dikkat çeken tasarımı, çevreci güç ünitesi, 4x4 çekiş sistemi ve yüksek ÖTV oranı ile niş bir kitleye hitap edecek.