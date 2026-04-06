Fenerbahçe'de Asensio şoku!
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İspanyol yıldızın dizinde ödem tespit edilirken, cumartesi günkü Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Giriş: 06.04.2026 - 12:12
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.
MR'ı çekilen İspanyol yıldızın dizinde ödem tespit edildi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; tecrübeli futbolcunun daha detaylı kontrol için bir kez daha MR'a gireceği ancak cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
