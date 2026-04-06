Eda Ece: İyi ki doğdun Mina'm!

2023'te evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2024'te Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Çiftin kızları Mina İpek, 2'nci yaşına girdi. Eda Ece, kızının doğum gününden fotoğraf paylaşarak, duygularını şöyle dile getirdi: İyi ki doğdun Mina'm. Yazarken gözüm doluyor hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk. Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez, ömrün hep güzellikle, iyilikle, mutlulukla, kahkahalarla dolsun. İyi ki varsın. Annen baban hep yanında. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Mina İpek 2!