Mehmet Günsür: Eşimle 10 kez daha evlenirim
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio'ya olan aşkını dile getirerek, "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eşimle 10 kez daha evlenirim" dedi
Mehmet Günsür, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Yaşamının büyük kısmını Roma'da sürdüren Günsür, İtalyan eşi Katerina Mongio'ya olan aşkını dile getirdi.
Bu yıl evliliklerinin 20'nci yıl dönümü olduğunu söyleyen Mehmet Günsür, "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim" ifadelerini kullandı.
Üç çocuk babası olan oyuncu, "Evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi 'Peaky Blinders' dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum" dedi.
'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Günsür, evliliğin başlarında yaşadıkları tartışmaları çocuklarına hissettirmemek için İngilizce konuştuklarını söyledi. Günsür, "İkimize de ait olmayan bir dilde, 'İngilizce tartışalım' diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizceyi anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı" diye konuştu.
Kıskançlık konusundaki görüşlerini de açıklayan ünlü oyuncu, şunları söyledi: Ben hiç kıskanç biri değilim. Geçmişte bunun yüzünden bazı sorunlar yaşadım çünkü eski sevgililerim arasında çok kıskanç olanlar vardı ve ben onların bu problemlerini çekmek zorunda kaldım. Bana göre kıskançlık, ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu. Bu yüzden çoğu zaman gereksiz buluyorum.
Mesela biri seni gerçekten aldatıyorsa, bu artık kıskançlık değil, doğrudan kızgınlıktır. Ama ortada gerçek bir durum yoksa, o duyguyu yaşamanın anlamı yok. İki insan arasındaki sevgiyi besleyen tatlı bir oyuna dönüşüyorsa başka… Ama insanları mutsuz edecekse, kıskançlığa hiç gerek yok.