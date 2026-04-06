        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ocean Thunder isimli Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda üç Türk gemisinin güvenle ayrıldığını belirterek, "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz" dedi

        Giriş: 06.04.2026 - 12:08
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Hürmüz Boğaz'ındaki son durum hakkında açıklamada bulundu.

        Bakanlık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede bulunan Türk sahipli gemileri ve Türk denizcileri anlık olarak izlediklerini bildiren Uraloğlu ,"Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu" dedi.

        Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı'nın 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8'e düştüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

        "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

