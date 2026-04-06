İstanbul'da olay, 3 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

YONCA SAAT: 13.30'DA OTELE GİRİŞ YAPTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 3 Nisan Cuma günü saat 13.32 sıralarında Yonca Kölge (28), eski eşi Salih B. ile birlikte otele giriş yaptı.

ESKİ KOCA OTELDEN TEK BAŞINA ÇIKTI

Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına çıktı. Bir süre sonra genç kadından haber alamayan ailesi ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

OTEL KAYDINDAN KADINA ULAŞILDI

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının Bahçelievler'de Salih B. ile bir otele giriş kaydını tespit etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otele giden polis ekipleri genç kadını otel odasında kanlar içinde öldürülmüş halde buldu. Defalarca bıçaklandığı belirlenen 3 çocuk annesi Yonca Kölge’nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

3 YIL ÖNCE BOŞANDIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede Yonca Kölge ile otele gelen şüpheli Salih B.'nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Salih B. "kasten öldürme" suçundan, Burhan B. ve Mehmet B. isimli şüpheliler ise "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı. Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada katil zanlısı Salih B.’nin, olay sonrası otelden çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde otelden çıkan katil zanlısı Salih B.’nin görevliyle konuştuğu ve ardından ayrıldığı görülüyor. Zanlının sakin ve soğukkanlı görüntüsü ise dikkat çekti.