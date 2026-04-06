        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yonca Kölge'nin katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu | Son dakika haberleri

        Üç çocuk annesi Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!

        İstanbul Bahçelievler'de, 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin otel odasında defalarca bıçaklanmış halde otel odasında cansız bedeni bulunmuştu. Genç kadının, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B.'nin, vahşetin ardından otelden kameraya yansıyan soğukkanlı görüntüsü kan dondurdu

        Giriş: 06.04.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        İstanbul'da olay, 3 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

        YONCA SAAT: 13.30'DA OTELE GİRİŞ YAPTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 3 Nisan Cuma günü saat 13.32 sıralarında Yonca Kölge (28), eski eşi Salih B. ile birlikte otele giriş yaptı.

        ESKİ KOCA OTELDEN TEK BAŞINA ÇIKTI

        Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına çıktı. Bir süre sonra genç kadından haber alamayan ailesi ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

        OTEL KAYDINDAN KADINA ULAŞILDI

        Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının Bahçelievler'de Salih B. ile bir otele giriş kaydını tespit etti.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Otele giden polis ekipleri genç kadını otel odasında kanlar içinde öldürülmüş halde buldu. Defalarca bıçaklandığı belirlenen 3 çocuk annesi Yonca Kölge’nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        3 YIL ÖNCE BOŞANDIKLARI BELİRLENDİ

        Yapılan incelemede Yonca Kölge ile otele gelen şüpheli Salih B.'nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Salih B. "kasten öldürme" suçundan, Burhan B. ve Mehmet B. isimli şüpheliler ise "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı. Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

        SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada katil zanlısı Salih B.’nin, olay sonrası otelden çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde otelden çıkan katil zanlısı Salih B.’nin görevliyle konuştuğu ve ardından ayrıldığı görülüyor. Zanlının sakin ve soğukkanlı görüntüsü ise dikkat çekti.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!