"Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" ilanlarında yeni gelişme! 38 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik yapılan operasyonla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı.

KAN DONDURAN İLANLAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında; “Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür” biçiminde açıkça suç çağrısı içeren ilanlar verdikleri tespit edildi.

DELİL OLARAK KAYIT ALTINA ALINDI

Devam eden soruşturmada şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler kan dondurdu. İlanlarda; “İstanbul’daki işçiniz geldi. Mekana atma 100 bin, yaralama 175 bin, önden ödeme alınır. Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın. Her iş yapılır, fiyatlarımız uygundur” şeklinde ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Tüm bu ilanlar delil olarak kayıt altına alındı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Antalya ve İstanbul olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 44 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.

38 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.