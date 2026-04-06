Kayıptı, aracında ölü bulundu!
İstanbul Şişli'de kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 06.04.2026 - 14:22
DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, Çiftlikci'nin cenazesi savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ