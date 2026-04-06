        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Bitime 6 hafta kala 3. sıranın 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda sezonun kalan bölümünde tek hedef olarak sadece Türkiye Kupası kaldı.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

        2

        Son anlarda gelen penaltıya büyük tepki gösteren siyah-beyazlılar bu sonuçla 52 puanda kaldı. Beşiktaş'ın 3. sıra ile arasında olan puan farkı da bitime 6 maç kala 11 puana yükseldi.

        3

        DERBİ HASRETİ DİNMEDİ

        Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

        Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

        4

        Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

        5

        ELDE KALDI TÜRKİYE KUPASI

        Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyah-beyazlılarda artık ligdeki iddialar büyük ölçüde sona erdi. Geriye kalan tek gerçekçi hedef Türkiye Kupası oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

        6

        23 Nisan'da Corendon Alanyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı, kupa için büyük önem taşıyor.

        7

        Kupayı kazanması halinde Beşiktaş, hem 2026 Süper Kupa'da hem de 2026-27 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek.

        8

        Fenerbahçe yenilgisinin ardından Beşiktaş'ta, tüm odak artık Türkiye Kupası'na çevrildi.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
