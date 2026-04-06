Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Bitime 6 hafta kala 3. sıranın 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda sezonun kalan bölümünde tek hedef olarak sadece Türkiye Kupası kaldı.
Son anlarda gelen penaltıya büyük tepki gösteren siyah-beyazlılar bu sonuçla 52 puanda kaldı. Beşiktaş'ın 3. sıra ile arasında olan puan farkı da bitime 6 maç kala 11 puana yükseldi.
DERBİ HASRETİ DİNMEDİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ligde oynadığı derbi maçların hiçbirinden 3 puanla ayrılmayı başaramadı.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.
Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.
ELDE KALDI TÜRKİYE KUPASI
Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyah-beyazlılarda artık ligdeki iddialar büyük ölçüde sona erdi. Geriye kalan tek gerçekçi hedef Türkiye Kupası oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
23 Nisan'da Corendon Alanyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı, kupa için büyük önem taşıyor.