ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamasında, "Şu an ayrılabiliriz. Sahip olduklarını yeniden inşa etmeleri 15 yıl sürer. Ama ben bu işi bitirmek istiyorum. İran nükleer silaha sahip olmaz. Onlar deli ve bir delinin eline nükleer silahları veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Trump, "Eğer yapmaları gerekenleri yaparlarsa bu durum çok hızlı bir şekilde sona erebilir. Belli şeyleri yapmak zorundalar. Bunu biliyorlar. Şu an oradaki insanlar 1. ve 2. aşamadaki çılgınlardan çok daha makul." diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, "İran yok edildiği için ateşkesi ister. Onlara şanslar tanıdık ancak değerlendiremediler." dedi.

Kurtarılan pilotların iyi durumda olduğunu belirten Trump, "Seçme şansım olsaydı petrolü alırdım. Ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor." şeklinde konuştu.

İran'ın ateşkes için sunduğu teklifi işaret eden ABD Başkanı, "Önemli bir teklif sundular. Yeterli değil ama çok önemli." dedi.

İran'ın saldırı kapasitesine değinen ABD Başkanı, "Ellerinde biraz füze, biraz da dron kaldı. Ancak esasında hiçbir kabiliyetleri yok." ifadesini kullandı.

Trump öte yandan, geçtiğimiz aylarda İran'da yaşanan gösterilerde, 45 bin protestocunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Basında yer alan 45 günlük geçici ateşkes iddiasına dair konuşan Trump, "45 günden kim bahsediyor? Ateşkesi belirleyecek olan kişi benim. Böyle bir ateşkes ilan etmedim." diye konuştu.