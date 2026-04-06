        Haberler Dünya "İran büyük bedel ödeyecek" | Dış Haberler

        Donald Trump'tan açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamasında, "Şu an ayrılabiliriz ancak bu işi bitirmek istiyorum." ifadesini kullandı. İran'ın ateşkese ilişkin teklifini değerlendiren Trump, "Önemli bir teklif sundular. Yeterli değil ama çok önemli." dedi.

        Giriş: 06.04.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamasında, "Şu an ayrılabiliriz. Sahip olduklarını yeniden inşa etmeleri 15 yıl sürer. Ama ben bu işi bitirmek istiyorum. İran nükleer silaha sahip olmaz. Onlar deli ve bir delinin eline nükleer silahları veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Eğer yapmaları gerekenleri yaparlarsa bu durum çok hızlı bir şekilde sona erebilir. Belli şeyleri yapmak zorundalar. Bunu biliyorlar. Şu an oradaki insanlar 1. ve 2. aşamadaki çılgınlardan çok daha makul." diye konuştu.

        ABD Başkanı ayrıca, "İran yok edildiği için ateşkesi ister. Onlara şanslar tanıdık ancak değerlendiremediler." dedi.

        Kurtarılan pilotların iyi durumda olduğunu belirten Trump, "Seçme şansım olsaydı petrolü alırdım. Ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor." şeklinde konuştu.

        İran'ın ateşkes için sunduğu teklifi işaret eden ABD Başkanı, "Önemli bir teklif sundular. Yeterli değil ama çok önemli." dedi.

        İran'ın saldırı kapasitesine değinen ABD Başkanı, "Ellerinde biraz füze, biraz da dron kaldı. Ancak esasında hiçbir kabiliyetleri yok." ifadesini kullandı.

        Trump öte yandan, geçtiğimiz aylarda İran'da yaşanan gösterilerde, 45 bin protestocunun öldürüldüğünü öne sürdü.

        Basında yer alan 45 günlük geçici ateşkes iddiasına dair konuşan Trump, "45 günden kim bahsediyor? Ateşkesi belirleyecek olan kişi benim. Böyle bir ateşkes ilan etmedim." diye konuştu.

        Burası Haftasonu - 4 Nisan 2026 (İran 4 ABD Hava Aracını Düşürdü)

        İran 4 ABD hava aracını düşürdü. İran basını: pilotu bulana ödül var. NYT: 2 ABD uçağı düşürüldü. İsrail'den İran'a hava saldırıları. İran'dan Körfez ülkelerine misilleme. Tahran'ı Batıya bağlayan köprü vuruldu. Trump: Yok etmeye henüz başlamadık. Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt. Hizbullah'tan İsrail'e...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
