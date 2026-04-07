Gerçek bile değiller ama binlerce kişi onları takip ediyor: İşte Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri

Lil Miquela

Lil Miquela, Brud isimli bir startup şirketinin yarattığı yapay zekâ bir influencer. Lil Miquela, Instagram hayatına 23 Nisan 2016 yılında başladı. O zamandan beri, şirket onu oldukça 'gerçekçi ve ne istediğini bilen' bir kişi olarak konumlandırdı.

Lil, paylaşımlara ilk başladığında aslında insan gibi davranıyordu yani bir nevi, yapay zekâ olduğunu bilmeyen bir insan gibiydi ki bu da internetin epeyce ilgisini çekmişti ama zamanla bu gerçekle barıştı ve 'robot' kimliğini benimsedi.