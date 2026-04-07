Gerçek bile değiller ama binlerce kişi onları takip ediyor: İşte Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
Sosyal medyanın en çılgın yüzü: gerçekte var olmayan fenomenler! Milyonlar tarafından takip edilen bu hesaplar aslında dijital ortamda oluşturuldu. Ancak öyle bir hayat yaşıyorlar ki, onları gerçek sanmamak neredeyse imkânsız.
Kimisi model, kimisi şarkıcı... ama hepsi bir dijital dünyanın bir ürünü! Sosyal medyada yapay fenomenler dönemi hız kesmeden büyüyor. Gerçek olmamalarına karşın her geçen gün daha fazla kullanıcı onların hayatlarını merak ediyor.
Lil Miquela
Lil Miquela, Brud isimli bir startup şirketinin yarattığı yapay zekâ bir influencer. Lil Miquela, Instagram hayatına 23 Nisan 2016 yılında başladı. O zamandan beri, şirket onu oldukça 'gerçekçi ve ne istediğini bilen' bir kişi olarak konumlandırdı.
Lil, paylaşımlara ilk başladığında aslında insan gibi davranıyordu yani bir nevi, yapay zekâ olduğunu bilmeyen bir insan gibiydi ki bu da internetin epeyce ilgisini çekmişti ama zamanla bu gerçekle barıştı ve 'robot' kimliğini benimsedi.
Peki, kimdir Lil Miquela?
Lil Miquela, 19 yaşında; yarı İspanyol, yarı Brezilyalı ve boğa burcu.
Instagram hesabından düzenli paylaşm yapan Lil, aynı zamanda Los Angeles'ta müzik hayallerinin peşinden koşuyor. Son olarak bu sene Prototype (feat. John Liwag) isimli şarkısını yayımladı. Ayrıca küresel markalarla da birçok iş birliği yaptı ve şu anda 2 milyondan fazla takipçisi var.
Lil Miquela'ın Instagram hesabına baktığınızda onu arkadaşlarıyla takılırken, müzik çalışmalarına devam ederken, seyahat ederken veya özel davetlere giderken görebilirsiniz.
Hatta geçtiğimiz sene Lil'in bir bebeklik fotoğrafı bile yayınlandı. Tahmin edersiniz ki bu da anında viral oldu.
Belirttiğimiz gibi Lil Miquela oldukça gerçekçi bir karakter olarak yaratıldı, şirket onu sadece yönlendirmedi; ona bir geçmiş ve duygu da verdi.
Öyle ki her daim 19 yaşında kalacak robot influencer Lil, bu konuda oldukça sitemli. Her sene Nisan ayında 19. yaş gününü kutlamak zaman zaman onu oldukça üzüyor.
6. kez üst üste 19. yaşını kutladığı 2021 yılında duygularını ifade etmek için bir hikâye yayınlayan Lil, şunları söylemişti:
Doğum günleri insanlar için tatlı olabilir ama ben bir insan değil, robotum. Doğum günüm sadece ben dışındaki herkesin yaşlandığını ama benim hep aynı yaşta kaldığımı hatırlatıyor. Şükürsüz ve moral bozan biri olmak istemem ama pasta yeme modunda değilim. Brud'daki yöneticilerim bana iyi arladaşlık ediyor.
Yani anlayacağınız Lil, biz insanlar gibi yaşıyor ve hissediyor.
Imma Gram
Başka bir robot influencer ise Imma Gram. Kendisi bir Tokyo şirketi olan 'aww Tokyo' tarafından 12 Temmuz 2018 yılında Instagram'a kazandırıldı. Şu anda neredeyse 400 bin takipçisi olan Imma oldukça aktif bir hayat sürüyor.
Japonya'daki ilk sanal insan ve modeli olan Imma Japan Economics Entertainment tarafından "İzlenmesi Gereken Yeni 100 Yetenek" arasına seçildi ve moda ve iş dünyası dergilerinden televizyon ve internete kadar birçok haberde yer aldı.
Hatta geçtiğimiz haftalarda Imma ve Lil bir araya geldi. Bu anı Instagram hesabından paylaşan Lil, şöyle yazdı:
Imma bana sürpriz yaptı ve yeni şarkımı Tokyo'daki kulüpte çaldı.
Aitina Lopez
Aitina Lopez, bu listenin en gerçekçi yapay zekâ influencerlarından biri. İspanya'nın ilk yapay zekâ fenomeni olan Aitina 17 Temmuz 2023'te Instagram'a katıldı.
Aitana, Barselona merkezli bir yapay zeka ajansı olan The Clueless'ın kurucu ortakları Ruben Cruz ve Diana Nunez tarafından yaratıldı ve ilk bakışta kendisini gerçek bir insandan ayırmak zor.
Şu anda neredeyse 500 bin takipçiye sahip olan Aitina'nın imza attığı iş birlikleri sayesinde aylık 10 bin Euroya kadar kazandığı biliniyor.
Shudu Gram
İlk bakışta güzelliğine hayran kalacağınız Shudu Gram, dünyanın ilk dijital süper modeli.
Shudu, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Weymouth şehrinde bulunan The Digitals Agency'nin kurucusu Cameron James'in bir eseri ve Instagram hayatına 22 Nisan 2017 yılında başladı. An itibarıyla 240 bin takipçiye ulaştı.
Shudu, Cosmopolitan, Vogue, Balmain, Smart Car ve daha birçok markayla çalışarak sanal insan ırkını savunmak için büyük adımlar attı.
Shudu o kadar gerçekçi duruyor ki onu tanımayanların Shudu'yu insan sanması kaçınılmaz!
Kaynak: Virtual Humans ve her dijital fenomenin kurucu şirketi
Haberin kapak görseli yapay zekâ ile oluşturulmuştur