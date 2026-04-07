Doktorların eski çalışma izinlerinin süresi 1 Haziran’da bitecek

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair 7557 Sayılı Kanun 21 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1219 Sayılı Kanun tabipler, diş tabipleri ve uzman tabiplerin Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde birden fazla hastanede çalışabilmesini öngörüyor idi. 7557 Sayılı Kanunla ise tabiplerin en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabileceği öngörüldü.

7557 Sayılı Kanun ayrıca tabipler, diş tabipleri ve uzman tabiplerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde sadece 4/a (SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılmalarını düzenledi. Daha önce hekimler özel hastanelerde 4/b statüsünde çalıştıkları için sigorta primlerini kendileri yatırıyorlardı.

SÜRE 1 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE DOLACAK

1219 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 16’ncı madde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, 7557 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çalışma izinleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunmalarını öngörüyor.

Söz konusu maddeye göre, 21 Temmuz 2025 tarihinden önce izin almış olup 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunmayanların izinleri iptal edilecek.

AYNI ANDA İKİ AYRI HASTANEDE 4/A STATÜSÜNDE ÇALIŞABİLECEKLER

Söz konusu kanun uyarınca tüm hekimler aynı anda iki ayrı özel hastanede veya vakıf üniversitesi hastanesinde 4/a statüsünde kadrolu çalışabilecekler.

Bu düzenleme öncesinde hekimler özel hastanede 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalıştırılabiliyorlardı. 4/b statüsünde çalışanlar hastanenin kadrolu personeli değil hizmet alımı karşılığı çalışan kişi sayılıyorlardı. Bu nedenle yıllık izne çıktıklarında ücretleri kesiliyordu. Kıdem tazminatı hakları da olmuyordu.

4/a statüsünde çalışanlar, yılda 14 günden başlamak üzere iş yerindeki çalışma sürelerine bağlı olarak yıllık izne çıktıklarında ücret almaya devam ederler.

TAVANI AŞAN KAZANÇLAR İÇİN PRİM İADESİ

Bir hekim iki ayrı hastanede 4/a statüsünde çalıştığında her bir işveren ödediği brüt ücrete karşılık gelen sosyal sigorta primlerini ayrı ayrı yatıracak. Yatırılan primler hekimlerin emekliliklerine yansıyacak. Emekliliğe hak kazandıklarında yahut iş akitleri işverence sona erdirildiğinde kıdem tazminatlarını işverenden alabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 2025 yılı sonuna kadar asgari ücret ile bunun 7,5 katına kadar olan kazançlar için sosyal sigorta primi ödeniyordu. 2026 yılında ise prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 9 katına çıktı.

Buna göre, 2026 yılında prime esas aylık kazanç tutarı 33.030 TL ile 297.270 TL arasında değişiyor. Her bir işveren prime esas kazanç tutarını (bir anlamda brüt ücreti) SGK’ya kendisi bildiriyor ve bildirdiği ücrete karşılık gelen işçi-işveren primini yatırıyor.

SGK ise emekli aylığı bağlarken prime esas kazanç tutarına bakıyor. Tavanı aşan kazançlar için prim ödenmiş olsa bile emekli aylığı bağlarken dikkate almıyor. Tavanı aşan kazançlar için kesilen primler çalışanlar açısından boşa gidiyor. Ancak, sigortalı kişi talep ederse tavanı aşan kazançlar için ödenen primler iade ediliyor.

Peki prime esas kazanç tavanının aşılıp aşılmadığı ve aşılan prim için ne kadar iade alınabileceği nasıl hesaplanacak? Her ay SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar e-Devlet üzerinden kontrol edilerek iki ayrı işverenden bildirilen kazanç tutarının 2026 yılı için aylık 297.270 TL’yi aşıp aşmadığına bakılmalıdır. İki işverenin bildirdiği kazanç tutarı brüt asgari ücretin 9 katını aşmışsa aşan tutar için ödenen primin işçi payının iadesi için SGK’ya başvuru yapılmalıdır.

Örneğin, iki ayrı işverenden 250.000 + 250.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL kazanç bildirilmiş ise tavanı aşan kazanç tutarı 202.730 TL’dir. Çalışanlardan yüzde 15 oranında prim kesilmektedir. Buna göre, 202.730 TL’lik fazla kazanç için kesilen 30,409,50 TL tutarındaki prim, talep edilmesi halinde iade edilir.

SGK prim iadesinde faiz uygulamaz. Ertesi ay da talep edilse bir yıl sonra da talep edilse faizsiz iade eder. Bu nedenle tavanı aşan kazançlar için ödenen primlerin iadesi gecikmeksizin yapılmalıdır. SGK, talep etmeyenlere kendiliğinden iade yapmaz.

BEYANNAMEYE DİKKAT!

Aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışanların vergileri de işverenlerce ayrı ayrı yatırılır. Birden fazla işverence bildirilen kazançların her yıl için belirlenen tutarı aşması halinde ertesi yıl mart ayında beyanname verilmesi gerekir. Örneğin 2025 yılında bir veya birden fazla işverenden elde ettiği ücret geliri toplamı 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar ile birden sonraki işverenlerden aldığı ücretlerin toplamı 330 bin lirayı aşanlar 2026 yılında beyanname verdi.

Bu limitler 2026 yılı kazançları için ise 5 milyon 300 bin lira ve 400 bin lira olarak uygulanacak. Belirlenen limitleri aşanlar gelecek yıl mart ayında beyanname verecekler.

Ücretle çalışanlar normalde hiçbir harcamasını vergi matrahından indiremezken, beyanname dolduranlar eğitim, sağlık harcamaları ile şahıs sigorta harcamalarını vergi matrahından indirebiliyorlar. Bu yolla ilave vergi ödemek yerine vergi iadesi almak mümkün olabiliyor. Eğitim sağlık ve sigorta harcamalarının matrahtan indirilebilmesi için bu yıl yapılan harcamaların faturası saklanmalıdır.