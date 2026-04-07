        Özgü Namal'ın Türkiye çıkışı karşılık buldu

        'Sarı Zarflar', ödül kazanan bir festival filminin geniş kitlelere ulaşabileceğini gösterdi. Böyle olmasında da Özgü Namal'ın Almanya'daki basın toplantısında yaptığı Türkiye çıkışıyla oluşan farkındalık büyük rol oynadı

        Giriş: 07.04.2026 - 05:37 Güncelleme:
        Berlin Uluslararası Film Festivali'ne katılan 'Sarı Zarflar'ın 15 Şubat'taki gösteriminden sonra düzenlenen basın toplantısında filmin başrol oyuncusu Özgü Namal'ın Türkiye çıkışı gündeme damga vurmuştu.

        Türkiye'deki siyasi atmosferde, barış akademisyenleri süreciyle bağlantılı olarak görevlerinden uzaklaştırılan 'Derya' (Özgü Namal) ile 'Aziz' (Tansu Biçer) çiftinin yaşadığı politik ve kişisel çöküşü, işsizlik sonrası yüzleşmeleri ve belirsiz bir gelecekteki sessiz direnişlerini konu alan 'Sarı Zarflar'ın gösterim sonrasındaki basın toplantısında bir gazetecinin; "Bu öyküyü Türkiye'de anlatabilseydiniz performansınız farklı olur muydu?" şeklindeki imalı sorusuna Namal, verdiği cevapta filmin Almanya'da çekilmiş olmasının zorunluluktan kaynaklanmadığını, Türkiye'de de rahatlıkla çekilebileceğini özellikle vurgulayarak takdirleri üzerine toplamıştı.

        ÖZGÜ NAMAL'IN CEVABI ŞÖYLEYDİ

        "Bu, Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bu projeyi Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak İlker'in (Çatak) Almanya'ya hakimiyeti, buradaki enerjiyi ve ambiyansı çok iyi hissetmesi mutlaka kamera önüne yansımıştır. Ben Alman ve Türk sinemasının bir arada olmasından büyük mutluluk duyuyorum."

        Senaryosunu; Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen ile birlikte yazan İlker Çatak'ın yönettiği 'Sarı Zarflar, 22 Şubat'ta düzenlenen ödül gecesinde 'En İyi Film' dalında 'Altın Ayı' ödülünü kazandı.

        Peki, gerek 'Sarı Zarflar'ın sanatsal başarısı gerekse Özgü Namal'ın Türkiye çıkışıyla oluşan farkındalık izleyicilerin nezdinde ne kadar karşılık buldu?

        Gişe rakamları, bu karşılığın oldukça somut olduğunu kanıtladı.

        Zira; genellikle festivallere katılan filmler; 'Ağır', 'Sıkıcı' veya 'Sadece eleştirmenlere hitap eden' tapımlar olarak kodlandığı için ana akım izleyicileri salonlara çekmekte zorlanıyor. Bunun yanı sıra bağımsız filmlerin kısıtlı bütçeleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerinin zayıf kalması, salon işletmecilerinin az sayıda salon vermesine neden oluyor. Bu durum da; "Festival filmi izlenmediği için mi az salonda yer buluyor, yoksa az salonda olduğu için mi izleyiciye ulaşamıyor?" sorusunu bir kısır döngüye dönüştürüyor.

        Sinema filmlerinin bir hayli az izlendiği bir dönemde, üstelik 'Yavaş dönem' olarak tanımlanan aylardan biri olan nisanda gösterime giren 'Sarı Zarflar'ın ulaştığı 44.288 kişilik izleyici sayısı, buna bağlı olarak gişe sıralamasındaki üst sıralardaki yeri, bir festival filminin kitlesel ilgiye sahip olabileceğini gösterdi.

        2024'teki Oscar Ödülleri'nde İlker Çatak'ın yönettiği 'Öğretmenler Odası', Almanya'nın 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak gösterilmişti.
        'Sarı Zarflar'ın yüksek ölçüde ilgiye mazhar olmasında Özgü Namal'ın etkisi yadsınamaz. Namal'ın Türkiye çıkışının her mecrada haberleştirilmesiyle film, bir hayli bilinirliğe sahip oldu.

        Elbette kazandığı 'Altın Ayı' da bu bilinirliğe yüksek ölçüde katkıda bulundu. Gerek Özgü Namal'ın Türkiye çıkışı gerekse 'Altın Ayı'nın bilinirliğini katladı. Bunun sonucunda salonları dolduran izleyicilerin, sosyal medyada üzerinden; "Sadece bir sanat filmi izlemedim, kendi hayatımdan parçalar da buldum" şeklindeki tavsiyeleri de, festival filmleriyle ilgili elitist algıyı 'Sarı Zarflar' özelinde yerle yeksan etti. "Bu film, sadece seçkin bir azınlık için değil, sinemaya giden herkes için" şeklindeki tavsiyeler, doğal olarak izleyici sayısının artmasında büyük etken oldu.

        Özgü Namal - İlker Çatak - Tansu Biçer
        "HERKESİN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM"

        Özgü Namal, Türkiye'ye döndükten sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Çok tebrik aldım garip bir şekilde. Abartılacak bir yanı yoktu."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Heykeli gerçek sanıp kaçtı: Tosunun şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir ahırın çatısındaki boğa heykelini gerçek sanan tosunun korkup kaçtığı anlar sosyal medyada gündem oldu

        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
