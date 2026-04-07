        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!

        Bursa'da, 17 yaşındaki S.Y. ile 19 yaşındaki Cankız Ç. ismindeki iki genç kız, aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları için tartıştı. İkisinin de bıçakla birbirlerini yaraladığı kavgada, hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bursa'da olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cankız Ç. (19) ile S.Y. (17), aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları nedeniyle konuşmak üzere buluştu.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre iki genç kız arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 genç kız da birbirlerini yaraladı.

        KIZLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Bacağından yaralanan S.Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı S.Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATİ DURUMU CİDDİ

        Kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan Cankız Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, S.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

