Bursa'da olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cankız Ç. (19) ile S.Y. (17), aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları nedeniyle konuşmak üzere buluştu.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

DHA'daki habere göre iki genç kız arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 genç kız da birbirlerini yaraladı.

KIZLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan S.Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ DURUMU CİDDİ

Kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan Cankız Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, S.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.