Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray erteleme maçında Göztepe deplasmanında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray erteleme maçında Göztepe deplasmanında!

        Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor. Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak. Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

        2

        Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

        3

        Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

        4

        OSIMHEN VE ABDÜLKERİM OYNAYAMAYACAK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

        Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek.

        Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.

        5

        EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

        Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

        6

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

        7

        SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN İKİ EKİBİ KARŞILAŞACAK

        Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek.

        Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

        8

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

        İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.

        9

        OKAN BURUK ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye yarın rakip olacak.

        İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, yarın Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.

        Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

        10
        11
