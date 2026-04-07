Galatasaray erteleme maçında Göztepe deplasmanında!

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.